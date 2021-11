Ripartono i servizi demografici “a sportello”. A partire da lunedì prossimo, 8 novembre, sarà ripristinato il servizio di certificazione anagrafica e di stato civile a sportello presso i seguenti uffici: sede centrale (largo Fraccacreta 1): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17; delegazione Carrassi/San Pasquale (via L. Pinto 3): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 17.30; delegazione Santo Spirito (via Fiume 8): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il martedì anche dalle 16 alle 17.30; delegazione Torre a Mare (via Monte Sei Busi 2): dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 17.30.

“Pian piano stiamo finalmente tornando alla normalità – commenta lì’assessore Eugenio Di Sciascio – il che significa anche poter riaprire al pubblico gli sportelli dei servizi demografici presenti sul territorio, utilizzando il nuovo servizio di prenotazione già sperimentato con successo per il rilascio delle carte di identità elettroniche. Dopo la grande paura della pandemia, grazie all’impegno del personale in servizio nella ripartizione, stiamo cercando di recuperare il tempo perduto. Per rispondere ad ogni tipo di esigenze, la prenotazione dei servizio e le modalità di erogazione prevedono diverse possibilità, così da soddisfare sia gli utenti avvezzi all’uso delle nuove tecnologie sia i cittadini che ancora hanno difficoltà ad interfacciarsi con il digitale”.

Il servizio di certificazione a sportello sarà gestito esclusivamente su appuntamento. Sarà possibile prenotarsi da subito, utilizzando una delle seguenti modalità: autonomamente sul sito https://www.bookandpay.it/e/checkEnte/A662 oppure per chi ha bisogno di assistenza, recandosi presso le sedi URP di via Roberto da Bari, Carbonara, Japigia, San Paolo, Carrassi, Santo Spirito e presso lo sportello URP dei servizi Demografici in corso Vittorio Veneto (fai click sulla sede per consultare indirizzi e orari)

In alternativa, la persona interessata può visualizzare e scaricare il certificato dal portale https://egov.comune.bari.it/ accedendovi con le proprie credenziali SPID o CIE.

Qualora l’interessato sia impossibilitato a recarsi, personalmente o tramite delegato, presso gli sportelli e non sia in possesso di una identità digitale, potrà trasmettere la richiesta anche a mezzo mail, alla pec anagrafe.comunebari@pec.rupar.puglia.it per i certificati anagrafici o alla pec statocivile.comunebari@pec.rupar.puglia.it per i certificati di stato civile, secondo le modalità indicate nelle relative schede servizi, consultabili attraverso il link https://www.comune.bari.it/web/servizi-demografici/certificazioni1.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.