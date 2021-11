“Oggi è stata una giornata decisiva nella decennale vicenda della ex Om Carrelli. Oggi abbiamo potuto dare una risposta concreta e finalmente positiva soprattutto alle famiglie di quei 128 dipendenti che non hanno mai perso la speranza di riottenere il proprio posto di lavoro”. L’annuncio è del sindaco di Modugno, Nicola Bonasia, riguardo all’accordo siglato per la cessione definitiva dello stabilimento alla Selectika, alla presenza dell’amministratore dell’azienda, ing. Giuseppe Angelo Dalena.

“Ora l’azienda – continua Bonasia – potrà dare avvio al piano industriale che prevede investimenti per un valore complessivo di circa 20 milioni di euro e il ricollocamento degli ex dipendenti. È una gratificazione per un lavoro che abbiamo iniziato sin dal nostro insediamento, in una proficua collaborazione con Regione Puglia, Comitato Sepac, sindacati e tutti gli attori istituzionali – attuali e passati – che a vario titolo hanno contribuito a questo risultato positivo. Non abbiamo mai smesso di dimostrare la nostra vicinanza a tutti i lavoratori, anche impiegando risorse a tutela e a difesa dell’immobile spesso depredato e vandalizzato, garantendo la massima collaborazione istituzionale”.