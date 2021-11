Il complesso “Bari domani”, a pochi passi dallo stadio San Nicola, è un cantiere ormai da un decennio. L’amara denuncia sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro.

“Visto che non risponde alla nostra disperata richiesta di aiuto – scrive un utente – le giro alcune immagini eloquenti del nostro complesso, ormai cantiere da più di un decennio, circondato da prostituzione, rifiuti e tanto degrado, a cui lei promise nell’incontro con i residenti e alla presenza dell’assessore Galasso e delle imprese costruttrici: rotatorie sulla SP Modugno/Carbonara nei pressi dell’ingresso al quartiere con lo scopo di favorirne l’accesso (per chi proviene da Modugno ad esempio, per entrare nel complesso è obbligato ad arrivare allo stadio e poi tornare indietro): mai realizzate; un parco giochi/giostrine per bambini: non pervenute e una pubblica illuminazione.