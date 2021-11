Ieri mattina calcinacci si sono staccati dal soffitto nel mercato dell’ex Manifattura. La denuncia è della figlia di una signora, rimasta ferita. “Stamattina nel mercato di via Nicolai si è sfiorata una tragedia – denuncia – Si sono staccati dei calcinacci che sono caduti in testa a mia madre che è stata portata in ospedale con l’ambulanza per trauma cranico e pressione alle stelle. Spero che faccia qualcosa per questo mercato privo di manutenzione , senza regole e che fa praticamente schifo. Lo dico perché conosco bene la situazione dato che mio padre ha un box lì. Vergogna”. Il Comune è subito intervenuto per mettere in sicurezza l’intera area. Saranno effettuate ulteriori indagini per capire se ci sono altri punti pericolosi.

