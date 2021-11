Un uomo di 48 anni è scomparso da ieri nella zona di Torre a Mare. La moglie ha presentato denuncia ai carabinieri e sono partite le indagini con l’aiuto dei vigili del fuoco. Da ore un elicottero sta supervisionando la zona e in mare ci sono imbarcazioni della guardia costiera. Vicino alla costa è stata trovata l’auto, con medicinali e occhiali. E da qui si è pensato fosse successo qualcosa in mare. Le ricerche sono in corso. (foto gruppo Fb Torre a Mare)

