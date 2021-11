Appello al prefetto dei sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Faisa Cisal, Ugl per la vertenza Stp. Le organizzazioni sindacali chiedono una urgente convocazione per discutere della mancata erogazione del premio di risultato (2019/20); dei turni di servizio e tempi di percorrenza; pianta organica e personale inidoneo; fornitura di divise e dpi; carico di lavoro e mansioni non previste dagli accordi. “Si reitera – si legge nel documento – altresì la richiesta di pianta organica con indice analitico di forza lavoro effettiva e di forza lavoro prevista, con l’auspicio di riceverla prima dell’incontro”.

I sindacati evidenziano nella nota la mancata convocazione da parte della Stp, “nei tempi e nei modi previsti dalla legge per l’esperimento della 1 fase delle procedure di raffreddamento e conciliazione”. Per questo si sono rivolti al prefetto.

“E’ arrivato il momento – commenta Nicola Patruno, segretario aziendale Fit Cisl della Stp – che i soci dell’azienda prendano posizione nel merito di quanto sta accadendo. Sto parlando del sindaco di Bari, del sindaco di Trani, dell’Amet Trani e della provincia Bat. La politica deve intervenire per discutere e accogliere le nostre istanze oltre ad avviare un confronto serio e costruttivo con l’azienda che fino ad ora è mancato”.

