Nella stagione teatrale del teatro Piccinni di Bari, la prima dopo l’inaugurazione del dicembre 2019 dopo il restauro, c’è anche una importante novità che sposta le attività dal centro alle periferie. (Qui il programma completo del 2022).

La Palestra Culturale di Bari nasce dall’esigenza di tornare a condividere un momento corale: scegliere di uscire di casa e andare a teatro, per trascorrere una serata insieme a sconosciuti, affacciandosi ad un racconto di uomini. Aperti a tutta la cittadinanza, si terranno quattro grandi incontri in palestre comunali e scolastiche in altrettanti quartieri della città di Bari che, attraversando gli spettacoli della stagione teatrale, analizzeranno macro-tematiche legate all’identità: dalla violenza alla democrazia, dalla felicità alla paura, dalla famiglia al conflitto. Il progetto sarà curato dal regista Francesco Asselta.

Si organizzeranno momenti di incontro tra pubblico e protagonisti della scena teatrale in luoghi diversificati: università, librerie, spazi urbani. Il teatro vuole uscire, muoversi ed andare incontro alla gente.

Vengono proposti percorsi formativi per i giovani studenti della scuola secondaria di II grado e per gli studenti universitari. Si vuole riprendere il dialogo con i giovani, confermando e articolando un nuovo progetto di formazione che prevede preparazione agli spettacoli e agevolazioni sul costo del biglietto.

