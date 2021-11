Bari ospita nuovamente il Tour delle Feste del Cioccolato Nazionali e nel lungo fine settimana la città tornerà ad essere meta di golosi turisti, pronti a immergersi nell’inebriante gusto del buon cioccolato artigianale dal 19 al 21 novembre.

Promossa dall’Associazione Cioccolatieri CHOCO AMORE e con il Patrocinio del Comune, la Festa sarà presente con i propri stand in Piazza Libertà rispettando tutte le normative anti contagio.

Fra grandi classici e golose e irresistibili novità, anche quest’anno il pubblico potrà scegliere fra un ampio ventaglio di iniziative e l’intera area della festa sarà delimitata e gestita seconde le più attente soluzioni igienico-sanitarie.

Come di consueto gli stand resteranno aperti da venerdì a domenica, dalle 10 del mattino fino a notte, per concedere ancora una volta un’occasione unica per gustare il buon cioccolato artigianale.

