Lutto nel mondo dell’avvocatura barese. Scomparso l’avvocato e professore Sebastiano Laudadio, conosciuto da tutti come Nino. Ed è il presidente dell’Ordine degli avvocati Giovanni Stefaní, a ricordarlo sui social. “Hai combattuto da gran guerriero sino all’ultimo momento – scrive -Mi hai concesso la tua amicizia sino a quando hai potuto. Ho sperato, sofferto insieme a te, affranto dall’impossibilità di starti vicino”.

“Sei stato un esempio di attaccamento alla toga – continua Stefaní – non temendo di dire la tua, mai lesinando le giuste e critiche osservazioni in direzione di quelli che consideravi, a giusta ragione, illegittimi attacchi alla sostenibilità della nostra amata professione.Mi mancherà la tua saggia e spontanea ironia. Il Palazzo di giustizia sarà più vuoto.L’Avvocatura barese dovrà rinunciare ad un valido e tenace combattente.Di una cosa, però, sono certo: resterà indelebile il ricordo in tutti coloro che avendo ricevuto il privilegio della tua amicizia, saranno in grado di onorarla.Un forte abbraccio alla tua amatissima figlia Roberta che potrà andare fiera di un Padre molto amato e davvero perbene”.

