“In pochi giorni, grazie all’attività di controllo del territorio posta in essere dalla polizia locale di Bari, alle fototrappole e grazie alle segnalazioni dei cittadini sono state denunciate ed elevate contravvenzioni a carico di persone incivili che usavano il nostro territorio come discariche”. A parlare è il presidente del municipio Palese Santo Spirito, Vincenzo Brandi.

“Quello che fa rabbia è aver constatato che in tutti i casi si tratta di residenti del Quinto Municipio ed in particolare (in un caso) di un cittadino particolarmente attivo nella costante critica verso l’amministrazione – aggiunge Brandi – . La legge vigente non mi consente di comunicare il suo nome ma sono sicuro che starà leggendo questo post. Per una volta la critica te la faccio io. Vergognati”.

