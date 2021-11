Dopo circa due mesi e mezzo termina lo sciopero dei gruppi organizzati di tifosi in curva nord, allo stadio San Nicola di Bari. Come riporta la pagina social “Passione Bari” a partire dalla prossima gara di campionato di Serie C, Bari-Vibonese, in programma domenica 14 novembre, gli ultras avrebbero deciso di interrompere la protesta nei confronti della società dei De Laurentiis.

Difficile immaginare se si rimarginerà il rapporto coi vertici dei galletti. Questo il messaggio scritto dai Seguaci del Bari lo scorso 1 settembre, poco più di 2 mesi fa: “Ad oggi, più che una società di calcio si è dimostrata una società di Marketing di basso profilo, rivolta alla tutela della propria immagine piuttosto che impegnata a lavorare per quegli obiettivi annunciati davanti ai microfoni con una sciarpa al collo, o in diretta streaming durante la presentazione di un’anonima maglia verde”.

