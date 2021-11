“Santo Spirito non sarà più lo stesso. Noi non saremo più gli stessi.Un punto di riferimento importante è andato via”. Inizia così un post di addio a Maria del panificio San Francesco, sul lungomare Cristoforo Colombo di Santo Spirito, scritto da Pino Picciotti, presidente dei Marinai di Santo Spirito. Maria del panificio, in realtà il suo nome era Anna Moretti, aveva 80 anni.

“Un giorno triste ed uggioso per la nostra comunità.Un abbraccio a Pasquale, Aldo, Tonino e le loro mogli.Ci mancherà tutto di te… Le tue urla, le tue risate e la tua bontà immensa”, continua il post. Decine i messaggi di addio ad un personaggio simbolo del quartiere. “Grande donna!! Instancabile lavoratrice, la guardavo dal basso quando mia nonna da piccolo mi portava da lei e sono cresciuto con le sue focacce. Un punto di riferimento per i villeggianti e non di Santo Spirito. Buon viaggio signora Maria”, scrive Giuseppe.

“Io non sono di Santo Spirito – scrive Francesco – ma è come se lo fossi. Sono cresciuto in questo posto e maturato nel mestiere che tutt’oggi conduco Maria e il suo panificio erano e sono adesso presenti come lo erano 40 anni fa….grazie Maria di essere stata presente nello svolgimento delle mie esperienze di vita”.

I funerali si terranno domani alle 9 nella parrocchia di Santo Spirito.

