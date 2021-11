Lite in discoteca a Bisceglie: un giovane di 26 anni è stato accoltellato ed è ricoverato in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’accoltellamento sarebbe stato l’epilogo di un diverbio, tra sconosciuti, per motivi in corso di accertamento, forse a seguito di uno spintone. E’ accaduto intorno alle 5. In quel momento nella discoteca c’erano più di 2 mila persone. Gli investigatori stanno acquisendo i video delle telecamere interne di videosorveglianza del locale e ascoltando possibili testimoni dell’accaduto

