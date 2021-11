Primo ciak per il noir psicologico Happy Days – la vera storia del Mostro di Bari, debutto in un lungometraggio di Pierluigi Ferrandini che firma anche la sceneggiatura. Le riprese del film, una produzione Altre Storie con Rai Cinema, prodotto da Cesare Fragnelli, con il contributo della Regione Puglia|Apulia Film Commission, dureranno oltre le sei settimane e si svolgeranno tra Roma, Monterotondo, Ischia, Bari e i loro dintorni.

La notte del 26 Maggio 1956 l’Italia è teatro di un terribile fatto di sangue consumato fra le mura domestiche. In una Bari che vive gli albori del boom economico, il ventiseienne Franco Percoco, proveniente da una ‘normale’ famiglia piccolo borghese, compie la prima strage familiare della storia d’Italia del Novecento e viene consegnato alla Storia come il ‘Mostro di Bari’. Un crimine che ha sconvolto l’opinione pubblica ed è stato per anni volutamente dimenticato. Una storia cruda, dai forti risvolti psicologici che Ferrandini ha scelto di raccontare nel suo film, partendo dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna (edito Mondadori Libri), per poi concentrare il racconto in un preciso e più ristretto arco temporale: i dieci giorni immediatamente successivi al crimine.

Quei ‘giorni felici e dannati’ in cui Franco Percoco riuscirà a risultare ancora il bravo ragazzo di sempre, finalmente libero di divertirsi in assenza dei genitori. Proprio come raccontano i fatti.

“La scelta di soffermarmi sui giorni successivi al misfatto, a mio avviso, potenzia l’effetto del nero in essa contenuto – racconta il regista Pierluigi Ferrandini – offrendomi la possibilità̀ di presentare prima il bravo ragazzo e di rivelare successivamente il mostro che si cela nei meandri della sua mente. A partire quindi dai giorni felici di Franco, il film può essere inteso anche come il vero racconto dei suoi ripetuti e strenui tentativi di tenere in piedi un castello dorato, fondato però su un crimine ignominioso. Franco proverà a vivere le mirabili gioie del suo tempo, quello del boom economico appena esploso a Bari, ma qualcosa lo riporterà continuamente ai miserabili momenti che hanno preceduto questo idillio, rivelandoci lentamente l’esistenza di un altro piano di verità. L’involucro di felicità che avvolge Franco contiene in realtà un abisso di terrore che non gli permetterà più di chiudere gli occhi, neanche quando il sonno graverà sulle sue palpebre”.

“Non ho mai messo limiti alla Provvidenza eppure sarà difficile possa ripetersi ciò che è seguito alla pubblicazione di ‘Percoco’, il mio romanzo d’esordio – afferma l’autore del romanzo Marcello Introna. La vicenda del protagonista è diventata la tessera centrale di un puzzle, una volontà indipendente che si è ricomposta attorno alla determinazione di persone che hanno reso reale il sogno di molti scrittori: vedere il proprio lavoro tradotto nel linguaggio delle immagini.”

Il produttore, Cesare Fragnelli : “Una nuova ‘altra’ storia si aggiunge al cantiere di Altre Storie, un progetto molto ambizioso a cui siamo molto felici di lavorare: un noir che si attiene ai fatti realmente accaduti, ma allo stesso tempo vuole esplorare la psicologia del protagonista. Un film complesso da realizzare per la dettagliata ricostruzione storica e per le molteplici esigenze produttive. Un film che cerca il territorio internazionale sin dalla sua gestazione. Grazie a Rai Cinema e alla Regione Puglia | Apulia Film Commission per aver creduto in questo progetto già dai suoi albori”.

Ad interpretare Franco Percoco ci sarà Gianluca Vicari. La fotografia è affidata a Filippo Silvestris, la scenografia a Walter Caprara, i costumi a Magda Accolti Gil, il suono a Piero Parisi e Stefano Varini. La delegata per la produzione Altre Storie è Francesca Schirru.

Pierluigi Ferrandini |Classe 1975, l’attore, sceneggiatore e regista affianca per oltre quindici anni Sergio Rubini e altri registi nella collaborazione alla regia e, allo stesso tempo, sviluppa il suo percorso di autore cinematografico.

Firma le sceneggiature e le musiche di alcuni film e dal 2005 scrive e dirige più di dieci cortometraggi premiati in quasi 200 festival nel mondo, tra cui Vietato fermarsi, Lutto di Civiltà, Polis Nea e Oro Verde che è arrivato ad Hollywood, vincendo il premio della giuria all’Hollyshorts Film Festival, è stato selezionato ai Nastri d’Argento, ha vinto il Premio del Pubblico al Tirana International Film Festival, oltre a più di cento riconoscimenti sul territorio nazionale.

Come autore di Commercials, collabora dal 2012 con brand come Fendi, Pomellato, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent e scrive e gira spot per enti come A.N.A.S., Roma Lazio Convention Bureau, EUR Spa, M.I.U.R, Regione Lazio, Regione Veneto, Regione Puglia. Da diversi anni si occupa anche di formazione presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, la Scuola Nazionale D’Arte Drammatica “Silvio D’amico” e molteplici accademie private su tutto il territorio nazionale.

L’opera Happy Days – la vera storia del mostro di Bari, lungometraggio da lui scritto e tratto dal romanzo ‘Percoco’ di Marcello Introna edito da Mondadori Libri, segna il suo debutto cinematografico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.