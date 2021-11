Nel fine settimana, gli agenti della Polizia Ferroviaria di Bari Centrale hanno arrestato un 25enne della provincia di Barletta Andria Trani, con precedenti di polizia, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

In particolare, i poliziotti in servizio di vigilanza a bordo di un treno regionale lungo la tratta Foggia- Bari, insospettiti dall’atteggiamento di due giovani di 25 e 22 anni, hanno deciso di sottoporli a controllo. A seguito di perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di 4 bustine di cellophane contenenti diversi grammi di marijuana ed un telefono cellulare. I successivi accertamenti, estesi all’abitazione dell’uomo, hanno consentito ai poliziotti di rinvenire e sequestrare 1.1 kg di marijuana, 20 cilindretti in silicone contenenti oltre un etto di sostanza stupefacente del tipo BHO (Butan Hash Oil – olio di cannabis estratto con il butano), 25 bombolette di gas (etere dimetilico), 13 buste in cellophane utilizzabili per il confezionamento di sostanza stupefacente, un tubo cilindrico in acciaio estrattore di oli essenziali, un pentolino in acciaio intriso di residui di BHO e un taglierino.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Bari e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il 22enne, trovato in possesso di una bustina in cellophane contenente una modica quantità di marijuana, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.

