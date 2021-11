Stradella Cipparoli è una piccola strada che si trova alle spalle del Trampolino, vicino al Canalone. Versa in condizioni di degrado e viene trasformata quotidianamente in una discarica. “Da sempre – denuncia Peppino Milella, rappresentante dell’associazione IX Maggio – viene utilizzata per gettare rifiuti di ogni tipo. Non faccio che mandare segnalazioni a Comune e Amiu. Da lì passa la via Francigena e i turisti che arrivano vedono ogni volta questo brutto spettacolo”. Da qui la richiesta di installare delle fototrappole per incastrare gli incivili.

