Ancora uno sbarco di migranti nel Salento. Oggi è arrivato nel porto di Santa Maria di Leuca un motopeschereccio intercettato in tarda mattinata dalle unità aeronavali della Guardia di Finanza a circa 18 miglia dalla costa della piccola marina di Castrignano del Capo.

A bordo, in particolare, c’erano 69 migranti. Tutti uomini e di nazionalità pakistana, siriana, afgana e somala. Sono tutti in buone condizioni, seppur provati dalla lunga traversata. Si tratta del quinto sbarco in 24 ore registrato in Puglia e in particolare nel Salento dove oggi sono giunte, in totale, 167 persone.

