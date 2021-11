Cinque nuovi convogli comprati da Ferrotramviaria. Lo fa sapere l’azienda che, in data 28/10/2021, ha firmato un contratto di acquisto con Alstom Ferroviaria S.p.A per la fornitura di 5 nuovi elettrotreni “Pop” a media capacità di tipo bidirezionale, a composizione bloccata monopiano con alimentazione elettrica a 3.000 V c.c. Ciascuno costituito da 4 casse intercomunicanti, da utilizzarsi per il trasporto ferroviario regionale passeggeri sull’infrastruttura ferroviaria Bari – Barletta.

Questi nuovi convogli, la cui consegna è prevista per fine ottobre del prossimo anno, rispettano tutte le caratteristiche di sostenibilità ambientale e sono dotati delle più evolute ed efficaci soluzioni tecniche, sottolinea Ferrotramviaria. L’acquisizione da parte del gruppo è stata possibile solo in virtù del finanziamento Cipe che consentirà l’acquisto di altri 6 convogli nel corso del 2022, aventi le medesime caratteristiche tecniche e che andranno a completare il rinnovo della flotta.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.