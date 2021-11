Traffico bloccato per un incidente stradale all’ingresso della statale 16 direzione sud. Le auto sono incolonnate su via Napoli all’ingresso della tangenziale. La polizia locale, giunta sul posto, sta provvedendo a deviare il traffico. Un’auto è andata a finire contro il guard rail. Il mezzo è stato distrutto. In corso indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

(Foto Facebook)

