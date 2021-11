Il faro di San Cataldo sarà la casa del museo della radio di Bari, l’idea del Comune di Bari incontra l’interesse di Elettra Marconi, figlia dello scienziato italiano.

Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso ha incontrato a Palazzo di Città Alberto Chiantera, direttore del Museo della radio di Verona e portavoce della suddetta Elettra Marconi.

Il faro ha una notevole importanza storica, infatti il premio Nobel Marconi proprio da quel faro, il lontano 3 agosto 1904 effettuò il primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro attraverso il mar Adriatico. L’importanza e la risonanza di tale evento non potrebbero essere omaggiati altrimenti e l’amministrazione comunale non ha tardato ad attivarsi.

Il progetto prevede di destinare gli ambienti di una porzione del piano terra a “Museo dei fari e delle torri costiere della Puglia” e a “Museo della radio”, in ricordo del primo collegamento radiotelegrafico via etere con il Montenegro. I lavori mirano da un lato alla conservazione dei caratteri materici e tipologici di un bene culturale vincolato qual è il faro, dall’altro al ripristino di quegli aspetti distributivi originari, rilevati dallo studio della documentazione storica, che, a causa di interventi manutentivi successivi, risultano attualmente alterati.

Il professor Chiantera ha avuto modo di osservare nei dettagli sia l’ampia riqualificazione del parco del Faro e la sistemazione di quel tratto di lungomare, sia il progetto di restauro e rifunzionalizzazione di una parte degli spazi a pian terreno del faro dove sorgeranno i due musei. Questi ultimi occuperanno complessivamente cinque ambienti, uno dei quali, quello d’accesso, sarà condiviso con la Marina militare per consentire l’accesso ai locali in uso al farista trattandosi di un faro attualmente in esercizio.

Durante l’incontro l’assessore Galasso ha illustrato i dettagli del progetto e degli interventi previsti nell’area cirostante, alla presenza di un gruppo di rappresentanti della Regione Puglia, che finanzierà l’opera, dei progettisti e dei tecnici comunali.

“Il professore si è subito detto interessato e colpito dall’impegno che la città di Bari sta mettendo nella realizzazione di tale progetto e dalla volontà di ricordare e omaggiare Guglielmo Marconi – sottolinea Galasso – Chiantera si è impegnato, inoltre, ad aggiornare Elettra Marconi sulla progettazione e sugli interventi che vogliamo portare avanti”.

Il progetto esecutivo (per i lavori stanziati 510mila euro) sarà portato in giunta nei prossimi giorni: seguirà la procedura di affidamento dei lavori e la contrattualizzazione entro la fine dell’anno, con l’avvio dei lavori nel primo semestre del prossimo anno.

