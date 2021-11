Poche parole scritte sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro. L’amarezza e la rassegnazione che, ormai, sul tema rifiuti va per la maggiore. Quelle che vedete sono due foto di ieri sera: una scattata in via Napoli, a ridosso del centro cittadino. L’altra scattata in via Dante. Entrambe, quindi, nel quartiere Libertà. Ci sono sacchetti dell’immondizia che straboccano dai bidoni e bottiglie di plastica ai margini dei marciapiedi. Nulla di nuovo, purtroppo.

