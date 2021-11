Lo stralcio definitivo della discarica Martucci di Conversano dal Piano regionale Rifiuti è al centro della V Commissione Ambiente tenutasi oggi. La consigliera pentastellata Antonella Laricchia alza la voce sulla questione.

“Sono al fianco dei territori che chiedono lo stralcio della discarica Martucci dal nuovo piano regionale dei rifiuti. – ha dichiarato in Commissione la consigliera – Capisco l’esigenza di chiudere il ciclo dei rifiuti a livello provinciale, perché i rifiuti della provincia di Bari non devono pesare sulle altre province, ma è necessario ascoltare cittadini, sindaci e comitati che hanno paura di una ripresa delle attività dell’impianto”.

La discarica, chiusa nel 2013, rischia di riaprire a causa della mancata individuazione di un sito alternativo. “La mia proposta è prevedere nel piano stesso una condizione preliminare alla ripresa dell’attività, ovvero la messa in sicurezza delle matrici che potenzialmente potrebbero presentare contaminazioni – tuona Laricchia – Una operazione che potremmo pretendere dal Ministero della Transizione Ecologica, per cui potremmo coinvolgere anche le forze politiche a Roma”.

“Questo permetterebbe di avere un miglioramento delle matrici ambientali, e quindi della salute, e consentirebbe di allungare i tempi per la riattivazione delle discariche a servizio del TMB” – conclude la consigliera.

