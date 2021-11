Incidente questa mattina sulla provinciale per Gioia del Colle: due i feriti di cui uno in codice rosso e l’altro in codice giallo. Per cause in corso di accertamento si sono scontrati un furgone con un suv. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno estratto il ferito dalle lamiere. Il traffico è stato interrotto per consentire la rimozione delle carcasse delle auto. La circolazione è stata ripristinata in tarda mattinata.

