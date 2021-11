Largo Albicocca, conosciuto come la piazzetta degli innamorati, è ancora tra le mete preferite dai turisti nel tour tra le stradine di Bari Vecchia. Lo scenario però non è dei migliori: transenne, alberi secchi, cicche e bicchieri di plastica abbandonati e perfino un muretto a pezzi.

E’ un esempio concreto di un cambiamento turistico avvenuto nel 2018, ma da allora non ha più subito altri interventi o azioni di manutenzione. Fino allo scorso 5 luglio quando volontari di Retake e associazioni al fianco del Comune hanno riqualificato per trasformare la piazza in un vero e proprio orto urbano.

I volontari infatti intervengono con la pulizia delle aree minacciate da eventuali formazioni erbacee e arbustive, con tre interventi annuali. Il resto della tutela del luogo è affidata agli operatori comunali almeno nel ripristino degli elementi in muratura, usati come panchine, ormai a pezzi.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.