Siamo in via Michele Di Giesi nel rione San Paolo: qui affacciano decine di condomini e abitano centinaia di famiglie. Ai problemi di ordine pubblico (poche settimane fa auto furono vandalizzate da un ragazzo armato di bastone), alla presenza nella campagna anche di siringhe di eroina, si aggiunge il problema della viabilità che sta mandando su tutte le furie i residenti.

La strada è a doppia corsia, da una parte c’è una pista ciclabile (“utilizzata pochissimo” spiegano i residenti) e dall’altra i pochi parcheggi messi a disposizione di chi ci abita. Ogni mattina scoppia il caos: in strada si riversano centinaia di auto, transitano i bus su entrambe le corsie e i residenti devono quindi muoversi dalle loro case almeno mezz’ora prima per accompagnare i figli a scuola o per raggiungere il luogo di lavoro.

“Qui la viabilità è uno schifo – ci raccontano i residenti – la strada è stretta, il progetto a monte è stato concepito male. Non abbiamo abbastanza posti per parcheggiare e la polizia locale non fa che fare le multe alle auto in divieto di sosta. Le sanzioni sono anche giuste, perché le auto impediscono il transito in corsia, però dove devono parcheggiare i residenti? I posti a disposizione sono davvero pochi in proporzione a chi ci abita. Qui bisogna intervenire subito per modificare la viabilità e dare più respiro ai cittadini. Come è stato promesso da anni dal Comune”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.