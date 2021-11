Sabato 13 novembre a Bari, alle 18,30 presso la Domus Milella, strada de’ Gironda n.22, si svolgerà un incontro dal tema : ”L’informazione ai tempi della pandemia, tra criticità e ricerca della verità”. Quanta responsabilità hanno i mass media nell’affermazione di una realtà che lascia sempre più spazio alle opinioni e sempre meno alla conoscenza? Come e perché si è infranto il patto tra cittadini e informazione? Qual è stato il percorso che ha portato a preferire ai canali tradizionali dell’informazione i social media come fonte di notizie? E’ sufficiente appellarsi alla professionalità giornalistica, definita dal filtro della deontologia professionale, per resistere alla deriva di un’informazione troppo spesso falsa o distorta?

Sono tra i quesiti al centro del dibattito a cui prenderanno parte Rossella Grandolfo e Maria Luisa Sgobba, corrispondenti dalla Puglia per i Tg Mediaset, Gianfranco Summo, giornalista de “La Gazzetta del Mezzogiorno” e Consigliere dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, Vito Macina, Divulgatore digitale.

