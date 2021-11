“Per il piccolo Paolo c’è finalmente uno specialista qualificato che ha deciso di somministrare la terapia genica; il ricovero è previsto per il prossimo 20 novembre. Peccato che dalla Asl non si hanno ancora notizie sull’autorizzazione all’acquisto del farmaco. Ho sollecitato tutti affinché entro stasera o al massimo domani si abbiano risposte”. Lo comunica il presidente della Commissione regionale Bilancio e programmazione Fabiano Amati.

“In questi mesi abbiamo visto di tutto: all’inizio l’impedimento della delibera Aifa, poi l’impossibilità di autorizzare il viaggio all’estero e infine l’ennesimo ostacolo legato alla mancanza di una prescrizione da parte di uno specialista italiano. Ora che c’è la prescrizione dello specialista, la richiesta di acquisto del farmaco alla Asl competente e finanche la data del ricovero di Paolo, ossia il 20 novembre, cosa si aspetta ad autorizzare la somministrazione? In un caso simile a questo, quello di Federico, il bimbo di Taranto, la Asl di riferimento autorizzò l’acquisto del farmaco nel giro di poche ore – conclude Amati – È veramente spiacevole dover tallonare in questo modo la burocrazia sanitaria per fare ciò che in realtà avremmo dovuto fare già da mesi. Ma di questo avremo modo di parlare ancora”.

