Un fine settimana dedicato agli aspiranti imprenditori interessati a lanciare una startup. Si tratta di “Startup Weekend Lecce” che, dopo più di un anno, torna in presenza a Lecce, dal 12 al 14 novembre, per la sua settima edizione. Basata sul format proposto dall’acceleratore americano Techstars, Startup Weekend prevede una full immersion di 54 ore, nelle quali i partecipanti possono testare la propria idea innovativa, sviluppare un business model, lavorare in team e incontrare coach ed esperti pronti a condividere esperienze e buone pratiche, favorendo l’acquisizione di nozioni di business development, marketing e growth hacking.

L’evento, organizzato dall’associazione The Qube, in collaborazione con Comune di Lecce e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce nell’ambito del Programma Straordinario in Materia di Cultura e Spettacolo della Regione Puglia con il sostegno di Camera di Commercio di Lecce, Puglia Comunicazione Srl, Groupama Assicurazioni Spa Lecce e altri partner, entrerà nel vivo venerdì 12 a partire dalle ore 17. In quell’occasione i partecipanti avranno un minuto di tempo per presentare la loro idea. Sabato e domenica, invece, si procederà con le attività di validazione, brainstorming e indagini di mercato finalizzate alla realizzazione di un business model canvas e alla creazione di prototipi di base e di una presentazione power point.

L’intenso percorso raggiungerà l’apice domenica 14 dalle 18 con la Pitch Competition: i progetti imprenditoriali sviluppati gareggeranno davanti alla giuria composta dai principali stakeholder imprenditoriali e istituzionali del territorio che valuteranno il lavoro svolto dai team definendo un ideale podio delle tre migliori idee. Fra i premi, un percorso di incubazione promosso da The Qube e Officine Cantelmo e altri partner di progetto.

I coach e mentor dell’edizione saranno Elisa Monsellato (Founder Swapmuseum), Alessandra De Luca (ScaleUp Consultant e Legal Offer di Senec Italia), Claudio Martina (Innovation Coach The Doers), Francesco Serravalle (Founder Inneko), Gerardo Sabbarese (CEO & Founder Puzzle Agency), Michele Lo Russo (CEO & Co-Founder Spaarkly), Giuseppe Arrigo (COO & Co-founder Ardeek) e Marcello Perone (CEO & Co-Founder Ardeek), Cesare Liaci (CEO CoolClub), Giovanni Zappatore (CEO & Founder BionIT Labs), Francesca Felline (Senior Researcher CETMA), Gianluca Trullo (CTO MRS), Giorgio Mele (CEO & Founder di Zemove), Andrea Balice (Digital Advertiser BriefMe), Vito Zongoli (CEO Fubles e SENEC Italia), Marcello De Vincenti e Marco Minetti.

La giuria sarà invece composta da Sebastiano Leo (assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia), Carlo Salvemini (sindaco di Lecce), Aldo Patruno (Direttore Generale del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio di Regione Puglia), Giuseppa Antonaci (presidente Fondazione ITS Turismo e Beni Culturali Puglia), Marco Cataldo (presidente Officine Cantelmo), Gianpiero Bitetti (CEO & Co-Founder BriefMe). Domenica pomeriggio, prima della gara fra le startup, interverranno inoltre Alessandro Delli Noci (assessore allo Sviluppo Economico Regione Puglia), Anna Maria Riccio (presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce), Ettore Mario Peluso (agente generale Assicurazioni Groupama SpA Lecce), Nadia De Santis (responsabile internazionalizzazione Camera di Commercio Lecce).

Il progetto promosso da The Qube, partito con Startup4School, che ha coinvolto quattro istituti superiori, dopo Lecce si concluderà con Startup Weekend Brindisi in programma dal 10 al 12 dicembre nelle Sale di Palazzo Guerrieri.

