Nuovi voli da Bari e Brindisi a partire da fine marzo dell’anno prossimo. E’ quanto dichiarato da Aeroporti Puglia che ha confermato l’attivazione di due nuove tratte della compagnia Ryanair. Da Bari, in particolare, si potrà volare direttamente verso Billund, città della Danimarca, conosciuta soprattutto per i Lego e per il Legoland, parco divertimenti interamente dedicato ai mattoncini colorati tanto apprezzati dai più piccoli. Da Brindisi invece si potrà volare dirttamente verso Stoccolma, l’affascinante capitale della Svezia.

Due, in particolare, le frequenze settimanali previste per entrambi i collegamenti. Da Bari si potrà volare il venerdì alle 12 e il lunedì alle 16.15 con il ritorno da Billund il venerdì alle 9.35 e il lunedì alle 13.45. Da Brindisi verso Stoccolma invece si potrà partire il giovedì (19.50) e la domenica (20.20). Il ritorno è previsto invece per giovedì alle ore 16.15 e la domenica alle 16.45.

“Il mercato scandinavo – ha dichiarato Antonio Maria Vasile, vice presidente di Aeroporti Puglia – rappresenta una delle più importanti direttrici di sviluppo individuate nel Piano Strategico licenziato da Aeroporti di Puglia. Una scelta confermata anche in sede di revisione dello stesso alla luce delle conseguenze determinate dalla pandemia. Per questo la decisione condivisa con Ryanair di rilanciare il collegamento da Brindisi per Stoccolma e aprire la destinazione Billund da Bari favorirà l’ulteriore crescita dell’incoming turistico da mercati in forte espansione e che guardano alla destinazione Puglia con grande interesse. Maggiori destinazioni collegate, incremento delle frequenze e consolidamento della presenza dei principali vettori sono condizione irrinunciabile per favorire la ripresa e migliorare l’accessibilità incoming a un territorio che in questi anni si è affermato, con pieno merito, quale riconosciuto brand di livello internazionale” – ha concluso.

