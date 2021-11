Il Comune lo aveva annunciato con una ordinanza lo scorso 11 ottobre. Da ieri sono stati installati anche i cartelli stradali. In piazza Redentore non ci saranno più scusanti e si dovrà rispettare il divieto di accesso.

Sul sagrato della chiesa non sarà più possibile giocare a pallone, scorrazzare con i monopattini elettrici che transitano a velocità non adeguata al contesto stradale e con scooter che mettono a rischio i pedoni in attraversamento e persone che in quel luogo si ristorano o socializzano. E’ questo un tentativo di restituire ai residenti un luogo di aggregazione sicuro e adatto alle famiglie.

