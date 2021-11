“Al San Paolo un murales contro il bullismo da poco terminato e già si parcheggia sul marciapiede”. Lo segnala un residente del popoloso quartiere di Bari che si ritrova ad affrontare un malcostume di una parte degli automobilisti cittadini.

L’opera muraria “Bullismo e Violenza fra pari” a cura di Caps e Municipio 3, sarà inaugurata il 16 novembre (alle 16) ma in poche ore è stata coperta dalle auto in sosta. Il lupo mansueto, dall’alto valore simbolico, copre una superficie di 12 metri, come epilogo del laboratorio aperto ai ragazzi di quartiere al fianco dell’artista Giuseppe D’Asta.

Un percorso artistico ed educativo. Durato circa 3 mesi nella sede dell’associazione Mondo Migliore, finalizzato al contrasto dei fenomeni di discriminazione, grazie anche al supporto psicologa Alessandra Pepe a favore di 10 giovanissimi individuati dal servizio socio educativo.

