Ieri intorno alla mezzanotte in viale Europa al quartiere San Paolo, la Polizia di Stato ha arrestato due persone, con precedenti di polizia, responsabili di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio e di arma comune da sparo.

In prossimità di un incrocio, i poliziotti hanno notato una Peugeot 206 che, con andatura sostenuta, superava le auto incolonnate ferme al semaforo, invadendo l’opposto senso di marcia; dopo aver azionato il lampeggiante, è scattato un inseguimento. L’auto si è fermata solo dopo che il conducente si era disfatto di un involucro in plastica, gettandolo dal finestrino.

Nei campi adiacenti alla sede stradale è stato rinvenuto l’involucro, contenente svariate cipolline con all’interno cocaina per il peso totale di circa 70 gr.. Inoltre, all’interno di un marsupio trovato nell’auto, gli agenti hanno trovato 280 euro in vari pezzi, tre cellulari e bustine di confezionamento in plastica, usualmente utilizzata per il confezionamento della sostanza. Nelle loro abitazioni è stata trovata una pistola Beretta, oggetto di furto avvenuto nei mesi scorsi, 17 grammi di Ecstasy ,10 flaconcini di cd. “Popper”, noto come eroina da strada ed ulteriori 12 grammi di cocaina.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.