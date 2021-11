Il Comune di Bari è a lavoro in questi giorni per illuminare la città durante le festività di Natale. E’ stata pubblicata una determina dirigenziale per individuare un’azienda che si occuperà di allestire e colorare le strade dello shopping (via Sparano, Argiro e Manzoni).

“L’Amministrazione – si legge nella nota – intende promuovere, durante in periodo natalizio, iniziative che consentano di godere dell’atmosfera natalizia tenuto conto del particolare momento emergenziale”.

Inoltre, con un prelievo straordinario da 139 mila euro è stato previsto uno stanziamento in più per tutti i Municipi, comprese quelli periferici, che potranno così occuparsi delle luci tradizionali da posizionare nei punti d’incontro dei singoli quartieri. La durata massima delle illuminazioni sarà di 120 giorni.

Il capoluogo quindi si prepara ad un mese ricco di ricorrenze. A partire dal 6 dicembre, soprattutto nei luoghi maggiormente frequentati, si terranno una serie di iniziative itineranti. Lo spettacolo di illuminazione dell’albero in programma la sera del 6 dicembre sarà preceduto dal ritorno della processione per alcune strade della statua del Santo che sarà portata in auto anziché in spalla. Le porte della Basilica si spalancheranno fin dalle 4 del mattino.

Anche il 24 e il 31 dicembre, sempre in piazza del Ferrarese, tra le ore 11.30 e le 16.30 sono in programma degli spettacoli presumibilmente aperti al pubblico.

