Tre gattini sono stati avvelenati sul lungomare di Palese. Erano seguiti da gattare della zona. La denuncia sui social. “A te che hai pensato bene di togliere la vita a questi 3 cuccioli avvelenandoli – si legge in un post – la giustizia sicuramente ti renderà la tua vita un inferno”. Non è la prima volta purtroppo che succede: numerosi sono gli episodi che si registrano in tutta la città. Ultime segnalazioni di avvelenamenti anche nella zona di largo due Giugno. “Invitiamo tutti a prestare attenzione – ci raccontano – e a segnalare ogni individuo o movimento sospetto. Queste persone vanno fermate e denunciate”.

