Circa 200 studenti di Bari e provincia hanno partecipato questa mattina, 12 novembre, a una giornata di sport inclusivo ala scuola di ciclismo Franco Ballerini, nel quartiere San Paolo di Bari. Ben 15 le attività sportive inclusive che i ragazzi hanno potuto praticare al fianco di istruttori e atleti, dal calcio per non vedenti al lancio del giavellotto, dal ciclismo al tennis, e ancora scherma, pesistica, tiro con l’arco, basket in carrozzina, ping pong.

Si tratta della tappa nel capoluogo pugliese per il progetto “Scuola, Sport e Disabilità” promosso e realizzato dalla Regione Puglia, dal CIP – Comitato italiano paralimpico Puglia, dall’Ufficio scolastico regionale della Puglia e dall’Università di Foggia con il patrocinio del Comune di Bari.

Ad accogliere i ragazzi l’assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Puglia Giuseppe Pinto e Pino Marzano, presidente della scuola di ciclismo Franco Ballerini.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.