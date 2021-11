Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio sulla Strada Statale 16, nei pressi dello svincolo per Carbonara. Il numero delle auto coinvolte nel sinistro non è stato reso noto, ma si registrano problemi al traffico veicolare, con oltre 3 km di coda in direzione Sud.

