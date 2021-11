Si è tenuta oggi, 12 novembre, l’inaugurazione della mostra “Side by side. Giovani artisti cinesi delle Accademie di Belle Arti in Italia”, a cura di Antonella Marino e Maria Vinella. L’iniziativa, ospitata dalla Direzione regionale Musei Puglia nelle sale del castello Svevo di Bari, è promossa dal Comune di Bari in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Bari, nell’ambito della ricorrenza dei 35 anni del gemellaggio fra le città di Bari e Gangzhou (Canton).

Nelle sale del monumento, espongono le loro opere circa sessanta giovani creativi, selezionati tra gli studenti cinesi che frequentano le accademie italiane. Ad essi si affiancano tre grandi installazioni realizzate a più mani e una sezione speciale dedicata ai video degli studenti dell’Academy of Fine Arts di Guangzhou.

Questa sera, per l’occasione, il Castello di Bari rimarrà straordinariamente aperto al pubblico sino alle ore 22.00, con ingresso gratuito dalle ore 19.00 alle ore 21.00 (ultimo accesso).

La mostra si avvale del patrocinio e della collaborazione di Regione Puglia, Città Metropolitana di Bari, Comune di Bari, Direzione regionale Musei Puglia, Chinese Culture Promotion Society (CCPS), Aesthetic Education Alliance of Youth Artists, Guangzhou Academy of Fine Arts(GAFA), Hande Culture, International Urban and Regional Cooperation (IURC), Camera di Commercio Italo Orientale, Istituto per la Cooperazione con i Paesi Esteri, Sinoglobal Investments Advisory, Ufficio Nazionale del Turismo Cinese.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.