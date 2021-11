Ritorno alla didattica a distanza per due classi dell’istituto comprensivo Aristide Gabelli a Santo Spirito. E’ quanto deciso dalla direzione per via di un insegnante risultato positivo al Covid-19.

Gli alunni, che in particolare frequentano la quinta elementare, dovranno restare in dad per un mese. Il prossimo 22 novembre i piccoli effettueranno il tampone per monitorare eventuali contagi.

Foto Google Maps

