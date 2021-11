La Polizia di Stato, nel quartiere Libertà in via Nazariantz all’interno dell’ex Tribunale, ha arrestato un 36enne ed un 42enne, entrambi baresi con precedenti di polizia, per furto aggravato consumato in concorso.

A seguito di segnalazione giunta al 113, relativa a due persone sospette notate davanti al cancello d’ingresso dell’ex tribunale, due volanti sono arrivate sul posto e hanno trovato un’auto parcheggiata con i finestrini abbassati, proprio davanti all’ingresso principale. I poliziotti, dopo aver scavalcato il cancello regolarmente chiuso, hanno perlustrato dapprima il perimetro esterno e e poi sono entrati nell’edificio di via Nazariantz. Al secondo piano hanno sorpreso i due arrestati che, utilizzando degli arnesi, erano intenti ad armeggiare su di una cassetta di derivazione, da cui avevano già asportato del rame. I due, sono stati perquisiti e poi condotti in questura per gli accertamenti del caso, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.