L’albero di Natale dei baresi sarà illuminato ogni giorno. Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro sulla sua pagina Facebook.

“Dal 6 al 26 dicembre – scrive – ogni giorno alle 18 il grande albero di Natale, che sarà allestito in piazza Ferrarese, si accenderà con un piccolo spettacolo di luci e musica per accogliere famiglie, adulti e bambini che vorranno condividere in piazza la magia del Natale. Sarà il nostro appuntamento speciale, un momento per la città per ricordarci che se stiamo insieme, anche qualche minuto di gioia può essere speciale.