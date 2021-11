Tettoia in legno situata all’ingresso pericolante, scarsa manutenzione e radici degli alberi che fuoriescono nella zona vicina ai giochi per i bimbi. Accade alla pineta San Francesco di Bari, a segnalarlo a Borderline24 è Peppino Milella, presidente dell’associazione IX maggio, preoccupato per la condizione in cui vertono gli spazi del lato situato verso terra.

Dall’assenza di manutenzione, alle radici degli alberi che mettono in pericolo anziani e bambini che, se distratti, potrebbero inciampare e ferirsi, ma non solo. Anche attrezzi ginnici rotti, vandalizzati e “abbandonati a sé stessi”, rifiuti per terra e difficoltà per i pedoni che, stando a quanto dichiara Milella, (che ha subito allertato l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso) sono costretti a fare un giro enorme per entrare in pineta poichè manca un accesso pedonale diretto (foto in basso).

Sono solo alcune delle problematiche sottolineate da Milella, ma anche dai residenti che, in particolare, lamentano una mancanza di attenzione nei confronti di quello che è, di fatto, l’unico parco cittadino in zona provvisto di servizi. Già nel settembre 2019 le segnalazioni riguardavano problematiche analoghe, in particolare, allora, sempre le radici degli alberi, in prossimità della zona dedicata ai più piccoli, avevano creato dislivelli pericolosi e, inoltre, mancava una manutenzione ordinaria che potesse rendere sicuro quello che allora era uno dei pochi parchi in città fornito di servizi. Oggi la situazione non sembra cambiata, in aggiunta, ci sono anche le radici degli alberi tagliati, situati nella zona pic-nic dove, nelle ore più buie, a causa della scarsa visibilità, aumenta notevolmente il rischio di inciampo.

Di fatto, dopo due anni (e con una pandemia di mezzo) i parchi con servizi in città sono aumentati, ma la pineta, resta comunque limitata per le famiglie della zona che, per portare i propri figli al parco o per fare attività fisica, in alcuni casi scelgono di spostarsi. Intanto, l’assessore ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso, ha fatto sapere che provvederà a far verificare le condizioni della tettoria originaria, dunque non interessata dagli ultimi lavori.

