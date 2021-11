Bari si prepara ad accogliere Chiara Ferragni il prossimo 17 novembre. La polizia locale, in previsione della affluenza di gente prevista nella profumeria di via Sparano dove la influencer parteciperà a un evento di marketing, ha disposto il divieto di sosta in via Dante per consentire il regolare svolgimento dell’evento senza creare problemi alla circolazione stradale.

Il divieto di fermata su via Dante, è disposta sul lato numerazione civica dispari, nel tratto

compreso tra il civico 53 ed il civico 49. Si autorizza invece la sosta di un minivan sulla via Dante, lato prospiciente l’attraversamento con via Sparano, nelle immediate vicinanze dello store.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.