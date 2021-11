E’ stata una settimana carica di impegni per il sindaco Antonio Decaro, quella che si avvia alla conclusione dopo l’assemblea annuale dell’Anci di Parma e i tanti sopralluoghi in giro per Bari.

Questa mattina Decaro ha partecipato all’inaugurazione di un murale nel cuore del quartiere Carrassi, poi si è concesso qualche minuto di relax circondato dai cittadini presenti nel parchetto a poca distanza dalla chiesa Russa. Lungo il viale del giardino Chiara Lubich ha incrociato due appassionati di pin pong ed è nata una piccola sfida finita in parità: “Vediamo se mi ricordo come si gioca”.

