La Puglia accelera sulle prime dosi di vaccino anti Covid-19. In totale 22.387 i pugliesi che, in sette giorni, hanno deciso di sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19. I dati emergono dal rapporto settimanale del governo.

Si tratta di un dato importante se confrontato in particolare, con quello della scorsa settimana in cui le prime dosi erano state meno di 7mila. Ad oggi, la fascia meno vaccinata risulta essere quella tra i 12 e i 19 anni. In particolare, il 20,04% non ha ancora ricevuto nemmeno una dose. Segue la fascia 30-39 con il 15,57% di non vaccinati e infine quella tra i 20 e 29 anni, con il 13,50%.

(Foto repertorio)

