L’accordo alla fine è stato raggiunto. Dopo un lungo tira e molla, i medici di base potranno somministrare la terza dose di vaccino anticovid ai loro pazienti. Non solo: potranno scegliere se fissare l’appuntamento nelle hub o nei loro ambulatori. Tutti i cittadini che, quindi, rientrano nelle categorie target, saranno contattati dal proprio medico, che pianificherà la vaccinazione appena disponibili le dosi.

L’accordo è stato raggiunto non solo sotto il profilo organizzativo, ma anche economico: i medici per ogni prestazione riceveranno dalla Regione 10 e 50. La richiesta, era stata di 16 euro. Poi si è raggiunto il compromesso che ha accontentato tutti: la Regione Puglia che, grazie a questo servizio riuscirà a velocizzare ulteriormente la campagna vaccinale, e i medici di base finalmente investiti di un ruolo in questa emergenza sanitaria. Seppur a pagamento.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.