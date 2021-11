Due versioni contrastanti quelle fornite da chi ha assistito all’aggressione e dalla vittima stessa.

Ieri sera, sabato 13 novembre, – secondo quanto ricostruito da Telebari – il titolare di una pizzeria di San Pasquale sarebbe stato picchiato e portato via in auto da delle persone, dentro al bagagliaio. Tutto sarebbe avvenuto davanti agli occhi della moglie e di alcuni giovani clienti. La polizia è sulle tracce dell’uomo.L’aggressione, avvenuta intorno alle 20, ha scatenato il panico. Si stanno visionando anche eventuali firmati di videosorveglianza.

Diversa la versione dei fatti del titolare, rintracciato nella sua abitazione. L’uomo avrebbe smentito il sequestro e avrebbe dichiarato alla polizia di non conoscere i due aggressori. Dalle immagini delle telecamere pare che l’uomo all’esterno del suo locale avrebbe ricevuto spintoni. Forse per un tentativo di rapina. Indagini in corso per ricostruire la reale dinamica dell’accaduto.

