In arrivo nuove bollette per la Tari, per le famiglie alle quali non è stata applicata la riduzione del 25 per cento per la differenziata, pur essendo residenti in quartieri dove è attivo il porta a porta.

Secondo i dati forniti da Amiu Puglia SpA, le zone che possono fruire della riduzione per il 2021 sono soltanto quelle servite da raccolta porta a porta domiciliare spinta, denominate ZSUP1 (Santo Spirito, Palese, Catino, San Pio, Marconi, San Girolamo, Fesca) estesa a Parco dei Principi, e parte della ZSUP2 (San Paolo, Stanic), A seguito di variazioni delle denominazioni di alcune strade facenti parte dei suddetti quartieri virtuosi, può essersi verificato che ad alcuni cittadini ivi residenti non sia stata applicata la suddetta riduzione.

“Di conseguenza – fa sapere il Comune – la Società affidataria del servizio sta prontamente provvedendo all’allineamento di tali variazioni e alla spedizione ai cittadini interessati di un nuovo avviso Tari 2021, con l’applicazione della riduzione effettivamente spettante. Tale avviso annulla e sostituisce quello in precedenza inviato. Gli aventi diritto che nel frattempo avessero già provveduto al pagamento del primo avviso Tari ricevuto, potranno richiedere il rimborso o la compensazione sull’avviso TARI 2022 della maggiore somma versata, recandosi presso gli Uffici di Via Napoli 245 – Bari – della società incaricata dell’attività di supporto, dove sono stati istituiti appositi sportelli dedicati al servizio, oltre ad una linea telefonica (numero 0809645698) ed una mail (riduzionidifferenziata@rti-baritributi.it) alla quale poter richiedere informazioni e/o ulteriori richieste di invio anticipato dell’avviso rideterminato, di richiesta di rimborso”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.