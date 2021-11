Una donna si accascia a terra, per un malore: è accaduto questa mattina in via De Rossi ad angolo con corso Vittorio Emanuele. A raccontare è il sottosegretario Francesco Paolo Sisto. Che denuncia i ritardi nell’arrivo dell’ambulanza. “C’è chi chiama il 118, ma arrivano prima i carabinieri – spiega Sisto – dopo 20 minuti ancora nessuna ambulanza. Con Dino Borri abbiamo amaramente constatato che se Bari è agli ultimi posti in Italia per qualità di vita, una ragione ci sarà. Alla faccia della comunicazione trionfalistica e dei like, così non andiamo da nessuna parte”.