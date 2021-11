Nuovo incidente per le vie di Bari causato da un monopattino elettrico, questa volta la malcapitata è una donna travolta dal mezzo da un uomo che è poi scappato. La figlia chiede giustizia su Facebook interpellando il sindaco Decaro.

“Mia madre stamattina è stata investita da un monopattino a noleggio. Pochi giorni fa, l’amara sorte è capitata ad un artigiano vicino casa – il racconto della figlia – ora, il sindaco vorrà sicuramente spiegare ai cittadini in che modo si può essere risarciti per il danno, dal momento che le società di noleggio pare che abbiano organizzato ad hoc clausole che scaricano sul conducente la responsabilità”.

Nonostante sia in vigore il nuovo codice della strada, che prevede pene più severe per chi non rispetta le regole alla guida di questi veicoli, incidenti similari a questo non sono una novità. La donna si sfoga sul social, interpellando il sindaco e chiedendo giustizia. Fortunatamente la vittima dell’incidente è tornata a casa sana e salva, ma lo spavento è stato forte e i danni avrebbero potuto essere ben più gravi. “La città è diventata un far west e, onestamente, a queste condizioni, preferirei mezzi meno “green”, ma che non siano delle mine vaganti” – conclude il suo sfogo la figlia della malcapitata.

