Il comitato Salviamo via Amendola dice no alla “pericolosa deriva amministrativa che sta cementificando l’intera città” dichiarandosi contrari alla costruzione del nuovo parcheggio previsto nei pressi della stazione Executive di RFI. Si schiera in difesa della striscia di oltre 50 ettari incontaminati presente tra Japigia e San Pasquale, nel cuore urbano di Bari. (video in basso)

“Qui pascolano le greggi dell’ultimo pastore cittadino Edmond e volteggiano falchi Gheppi divoratori di topi e blatte. I comitati cittadini si oppongono alla distruzione di questi spazi naturali destinati dal Comune ad un megaparcheggio di scambio quando a 500 metri ce n’è uno inutilizzato”, scrivono i comitati.

I comitati, con la petizione, esortano inoltre l’amministrazione comunale a “realizzare la mobilità sostenibile non solo a parole” attraverso altre richieste, tra queste, l’accoglimento di alcun proposte già effettuate in passato dagli stessi, come la pista ciclabile Torre Quetta – Via Amendola lungo il margine superiore del canalone di Japigia. QUI LA PETIZIONE ONLINE

